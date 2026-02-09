Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, ha fatto alcune considerazioni sulla lotta scudetto

La Roma deve approfittare stasera del passo falso della Juve:

"Credo che Inter e Milan si divideranno i primi due posti. Allegri punta al sodo e prenderà il secondo posto. Poi vedo Juve, Roma e Napoli per gli altri due posti, forse anche il Como".