Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, ha fatto alcune considerazioni sulla lotta scudetto:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Rampulla: “Inter e Milan si divideranno i primi due posti. Ma sul Napoli dico…”
news
Rampulla: “Inter e Milan si divideranno i primi due posti. Ma sul Napoli dico…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, ha fatto alcune considerazioni sulla lotta scudetto
Napoli, vittoria di cuore col Genoa:—
"Certo, può fare una striscia di risultati come l'Inter, ma non credo che i nerazzurri possano perderne altrettanti. Io però non la tiro ancora fuori la squadra da squadra dalla lotta Scudetto".
La Roma deve approfittare stasera del passo falso della Juve:—
"Credo che Inter e Milan si divideranno i primi due posti. Allegri punta al sodo e prenderà il secondo posto. Poi vedo Juve, Roma e Napoli per gli altri due posti, forse anche il Como".
(Fonte: TMW Radio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA