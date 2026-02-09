FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Rampulla: “Inter e Milan si divideranno i primi due posti. Ma sul Napoli dico…”

news

Rampulla: “Inter e Milan si divideranno i primi due posti. Ma sul Napoli dico…”

Rampulla: “Inter e Milan si divideranno i primi due posti. Ma sul Napoli dico…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, ha fatto alcune considerazioni sulla lotta scudetto
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, ha fatto alcune considerazioni sulla lotta scudetto:

Rampulla: “Inter e Milan si divideranno i primi due posti. Ma sul Napoli dico…”- immagine 2
Getty Images

Napoli, vittoria di cuore col Genoa:

—  

"Certo, può fare una striscia di risultati come l'Inter, ma non credo che i nerazzurri possano perderne altrettanti. Io però non la tiro ancora fuori la squadra da squadra dalla lotta Scudetto".

Rampulla: “Inter e Milan si divideranno i primi due posti. Ma sul Napoli dico…”- immagine 3
Getty Images

La Roma deve approfittare stasera del passo falso della Juve:

—  

"Credo che Inter e Milan si divideranno i primi due posti. Allegri punta al sodo e prenderà il secondo posto. Poi vedo Juve, Roma e Napoli per gli altri due posti, forse anche il Como".

(Fonte: TMW Radio)

Leggi anche
Juan: “Arbitri, passo indietro. Ogni pestone fallo? Samuel e Chivu espulsi a gare...
Bergomi: “Si parla solo degli assenti degli altri. E l’Inter? Mai la più forte! Ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA