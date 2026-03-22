fcinter1908 partite pagelle Fiorentina-Inter, pagelle: Dimarco in apnea, Zielinski nascosto. Barella bene…poi rovina tutto

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Fiorentina-Inter, pagelle: Dimarco in apnea, Zielinski nascosto. Barella bene…poi rovina tutto

Le pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Fiorentina-Inter 1-1: i nerazzurri soffrono e rallentano ancora in campionato
Daniele Mari Direttore 

Fiorentina-Inter, pagelle: Dimarco in apnea, Zielinski nascosto. Barella bene…poi rovina tutto- immagine 1

Sommer 5,5

Il tiro di Gudmundsson non sembrava irresistibile. Lascia lì il pallone e Ndour scarta il regalo

Bisseck 6,5

Largamente il migliore in casa Inter, soprattutto in difesa. Messo costantemente sotto pressione, salva diverse situazioni complicate ed esce spesso vincitore nei duelli

Akanji 5,5

Nel primo tempo, va in sofferenza sulle ripartenze della Fiorentina. Da centrale, fa fatica con la linea così alta. Meglio nel secondo tempo, quando però è tutta la squadra a soffrire

Carlos Augusto 6

Ammonita tutta la corsia di sinistra, lui il sacrificato per evitare guai. Nel primo tempo la Fiorentina spinge tanto con Dodò e lui a volte va in sofferenza

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