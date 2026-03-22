Sommer 5,5
fcinter1908 partite pagelle Fiorentina-Inter, pagelle: Dimarco in apnea, Zielinski nascosto. Barella bene…poi rovina tutto
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Fiorentina-Inter, pagelle: Dimarco in apnea, Zielinski nascosto. Barella bene…poi rovina tutto
Le pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Fiorentina-Inter 1-1: i nerazzurri soffrono e rallentano ancora in campionato
Il tiro di Gudmundsson non sembrava irresistibile. Lascia lì il pallone e Ndour scarta il regalo
Bisseck 6,5
Largamente il migliore in casa Inter, soprattutto in difesa. Messo costantemente sotto pressione, salva diverse situazioni complicate ed esce spesso vincitore nei duelli
Akanji 5,5
Nel primo tempo, va in sofferenza sulle ripartenze della Fiorentina. Da centrale, fa fatica con la linea così alta. Meglio nel secondo tempo, quando però è tutta la squadra a soffrire
Carlos Augusto 6
Ammonita tutta la corsia di sinistra, lui il sacrificato per evitare guai. Nel primo tempo la Fiorentina spinge tanto con Dodò e lui a volte va in sofferenza
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