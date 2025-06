L'ex difensore, intervistato da Sportmediaset, ha parlato della scelta dell'Inter di puntare sull'allenatore del Parma dopo Inzaghi

Andrea Della Sala Redattore 6 giugno 2025 (modifica il 6 giugno 2025 | 22:32)

L'ex difensore Andrea Ranocchia, intervistato da Sportmediaset, ha parlato della scelta dell'Inter di puntare sull'allenatore del Parma dopo Inzaghi:

"Cristian è l'uomo giusto per l'Inter sia sotto il profilo calcistico, sia umano. E' molto intelligente, ha la testa sulle spalle, sa far gruppo e si fa sempre volere bene. E' molto apprezzato dai giovani e ne parlano tutti molto bene come allenatore".

"Spero che si concretizzi la possibilità di vederlo alla guida dell'Inter - ha aggiunto -. Penso sia la scelta giusta. Quando allenava la Primavera dell'Inter utilizzava lo stesso sistema tattico della prima squadra e proprio per questo motivo sarebbe il profilo giusto per raccogliere l'eredità del 3-5-2 di Inzaghi. Calcisticamente e umanamente Chivu è molto intelligente. Ha avuto allenatori importanti con cui si è confrontato da giocatore. Anche per quanto riguarda la gestione del gruppo sicuramente ha imparato molto da Conte e da Inzaghi. E queste esperienze potrebbero essere molto utili in una fase di ricostruzione come quella che l'Inter probabilmente affronterà in base alle prossime mosse del club sul mercato e all'arrivo anche di qualche giovane".

"Cecchi è una garanzia e potrà dare continuità al lavoro svolto negli ultimi anni - ha spiegato Ranocchia -. Tatticamente è molto preparato e sa come interfacciarsi con i giocatori e col gruppo. Cristian solo un anno fa era all'Inter, conosce bene l'ambiente e i calciatori della rosa attuale. E questo è un aspetto importante anche perché tra quindici giorni la squadra sarà di nuovo in campo e non c'è molto tempo per lavorare".