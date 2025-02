Ricordi che una sera?

"Ero a cena con Padelli e Berni, secondo e terzo portiere. Tutti e tre giocavamo poco. Ci venne in mente di telefonargli: "Mister, vieni anche tu e paghi per tutti". Se non hai un buon rapporto con l'allenatore non gli rompi le palle alle undici di sera. Meglio, non gli fai nemmeno sapere che sei fuori a quell'ora".

Conte l’hai avuto addirittura in tre tempi.

"È il mio padre calcistico. Il primo a credere in me, quello che mi ha fatto esordire e formato".

Ma è il tuo opposto: una quota di ansia la trasmette per natura ai suoi.

"Ti cambia la testa. Lui ha rivoluzionato il calcio, esiste il filone Conte così come il filone Guardiola. Arezzo, primo allenamento, entra nello spogliatoio e dice alla squadra: "Adesso facciamo le giocate memorizzate". Fino a quel momento si parlava d'altro, si faceva altro. In allenamento insegnava movimenti che portavi identici in partita. Ti sfiancava, le sedute erano durissime, ma garantivano risultati e quando alla fatica corrisponde il successo il giocatore ci sta col cuore. Conte ti fa credere in quello che dice e insegna, ti porta oltre il limite, ti entra nella testa e rende vincente. Guarda cosa sta combinando a Napoli con una buona squadra. Buona, non ottima. L'Inter è molto più forte".

C'è chi la vede in flessione.

"Leggo che criticano il mercato...".

Sai leggere.

"Il mercato serve a migliorare la rosa. Ma come la migliori quella dell'Inter? È forte nelle prime e nelle seconde linee. Cambiare per cambiare non ha senso: sai cosa lasci ma non sai cosa puoi trovare".

Sei peggio di Marotta, carichi di responsabilità Simone.

"Posso parlarti solo del primo Simone, che somiglia tanto a Spalletti. È uno che si fa voler bene dalla squadra, i giocatori lo seguono perché ne rispettano prima il carattere e poi le idee. Quello che accade da sempre a Ancelotti".

La devozione all'Inter come la spieghi?

"C'è bisogno che te la spieghi?".