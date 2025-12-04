fcinter1908 news interviste Ranocchia: “Rifiutai la Juve per l’Inter. Anni bui? Percorso psicologico, la fascia a Icardi…”

Ranocchia: “Rifiutai la Juve per l’Inter. Anni bui? Percorso psicologico, la fascia a Icardi…”

L'ex difensore dell'Inter Andrea Ranocchia ha parlato del suo passato, ma anche del presente della squadra di Chivu
Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex difensore dell'Inter Andrea Ranocchia ha parlato del suo passato, ma anche del presente della squadra di Chivu:

Andrea Ranocchia, come si sta senza calcio?

«Bene, il ritiro non è stato traumatico. Mi sto costruendo una nuova identità. Non semplice, ma bello».

Anche perché il calcio l’ha accompagnata da sempre.

«Sì, anche se il mio primo sport è stato il karate. Ho iniziato grazie ai compagni di scuola. E a 14 anni ho pensato di smettere. Facevo il centrocampista a Perugia e giocavo poco».

Invece Bari e poi Inter.

«Ho avuto la fortuna di arrivare dopo il Triplete e conoscere uomini come Zanetti, Materazzi, Chivu, Stankovic».

Chivu è stato un suo ex compagno.

«Da allenatore di lui mi piace l’attenzione umana con i suoi giocatori».

