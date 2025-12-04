Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex difensore dell'Inter Andrea Ranocchia ha parlato del suo passato, ma anche del presente della squadra di Chivu:
fcinter1908 news interviste Ranocchia: “Rifiutai la Juve per l’Inter. Anni bui? Percorso psicologico, la fascia a Icardi…”
news
Ranocchia: “Rifiutai la Juve per l’Inter. Anni bui? Percorso psicologico, la fascia a Icardi…”
L'ex difensore dell'Inter Andrea Ranocchia ha parlato del suo passato, ma anche del presente della squadra di Chivu
Andrea Ranocchia, come si sta senza calcio?
«Bene, il ritiro non è stato traumatico. Mi sto costruendo una nuova identità. Non semplice, ma bello».
Anche perché il calcio l’ha accompagnata da sempre.
«Sì, anche se il mio primo sport è stato il karate. Ho iniziato grazie ai compagni di scuola. E a 14 anni ho pensato di smettere. Facevo il centrocampista a Perugia e giocavo poco».
Invece Bari e poi Inter.
«Ho avuto la fortuna di arrivare dopo il Triplete e conoscere uomini come Zanetti, Materazzi, Chivu, Stankovic».
Chivu è stato un suo ex compagno.
«Da allenatore di lui mi piace l’attenzione umana con i suoi giocatori».
© RIPRODUZIONE RISERVATA