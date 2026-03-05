"Derby decisivo? Se dovesse vincere l’Inter sì, altrimenti non credo", la risposta di Ranocchia sulla valenza del derby

Matteo Pifferi Redattore 5 marzo 2026 (modifica il 5 marzo 2026 | 10:46)

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Andrea Ranocchia ha parlato così in vista del derby di domenica:

«Derby decisivo? Se dovesse vincere l’Inter sì, altrimenti non credo. La squadra di Chivu ha un grande vantaggio e mancano sempre meno partite alla fine del campionato, in più sono anche usciti dalla Champions League e possono concentrarsi solo sulla Serie A. Se dovesse vincere il derby, l’Inter avrebbe in mano lo scudetto».

Dopo la partita con la Cremonese, Leao ha detto che la settimana del derby è da vita o morte. È così?

«Penso che l’abbia descritta molto bene. È la partita più sentita a Milano, inoltre spesso, come in questa stagione, può indirizzare in maniera prepotente il campionato. È una gara sempre bella da giocare e da vivere per tutta la città. Mi auguro di assistere a un bello spettacolo per il calcio italiano».

L’Inter sembra aver assorbito abbastanza bene l'eliminazione dalla Champions. Ci possono essere strascichi?

«Non credo. Parliamo di una squadra forte, solida, con un organico ampio e di alto livello. Non è un’Inter da ricostruire, penso anche al grande vantaggio che ha in campionato. Sicuramente la Champions è un obiettivo, per una squadra come l’Inter. Ma bisogna anche considerare che è una competizione complicata: non tutti gli anni si può pensare di arrivare in fondo come successo di recente».

Chivu ha stupito tanti…

«Non me, personalmente. Ho avuto la fortuna di giocare insieme a lui e di vederlo allenare la Primavera quando ero all’Inter: non ho mai avuto dubbi su di lui».

Quanto peserà l’assenza di Lautaro?

«Pesa. Però l’Inter ha una rosa così ampia e forte da poter trovare soluzioni».

Pio Esposito ha le spalle abbastanza larghe da non far sentire la mancanza del Toro?

«Sta facendo un grandissimo campionato, è un ragazzo che sta esplodendo e che continuerà a crescere. Me lo auguro sia per l’Inter sia per la Nazionale. Senza Lautaro, come dicevo, dovranno trovare altre soluzioni».