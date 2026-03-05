Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il difensore del Milan ha parlato del derby con l'Inter e delle chance scudetto rimaste ai rossoneri

Andrea Della Sala Redattore 5 marzo 2026 (modifica il 5 marzo 2026 | 09:32)

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il difensore del Milan Pavlovic ha parlato del derby con l'Inter e delle chance scudetto rimaste ai rossoneri

Pavlovic, che derby si aspetta?

«Sarà una partita dura. L’Inter è davanti in classifica e forse giocherà con meno pressione rispetto a noi. Ma il derby fa storia a sé: ognuno è diverso dall’altro. Mi aspetto una gara con molta lotta e spero che riusciremo a vincere».

Se si parla di lotta, lei è l’uomo giusto...

«Si può dire così (ride, ndr). A me piacciono questi tipi di sfide, ma penso che chiunque giochi a calcio con passione, viva per incontri del genere. Credo che siamo tutti pronti per il derby».

Il derby di Milano è “diverso” dalle altre gare?

«Sì perché l’atmosfera è particolare. In Serbia sono cresciuto in ambienti simili, con partite sentite e tese, ma qui è diverso: ho la sensazione che si inizi a parlare del derby un mese prima. Tutti sono concentrati su questa sfida e sembra che non ci sia niente di più importante che vincerla».

Molti considerano l’Inter favorita perché è prima in classifica. È d’accordo?

«No. Nei derby non esistono favoriti. Lo abbiamo visto anche la scorsa stagione: in campionato abbiamo fatto fatica e siamo arrivati ottavi, ma i derby li abbiamo spesso vinti. Il derby fa storia a sé».

Da difensore meglio evitare il duello con l’infortunato Lautaro Martínez?

«L’Inter ha quattro attaccanti che sono davvero molto bravi e hanno caratteristiche differenti. Cercherò di prepararmi per tutti, poi vedremo chi giocherà. Io mi alleno sempre al 100%, indipendentemente dall’avversario».

Cosa pensa di Pio Esposito?

«È giovane, ha fame e molte qualità. Vuole dimostrare il suo valore e per la sua età è molto forte: è un pericolo e dobbiamo prepararci anche per lui».

Per Leao il derby è una gara da vita o morte.

«Sono d’accordo con Rafa. Possiamo dire che è la partita più importante della stagione, un match speciale: chiunque a Milano sa quanto conta».

Allegri si era presentato dicendo che il Milan doveva migliorare la fase difensiva rispetto al 2024-25.

«Il mister mette molta attenzione sulla difesa e abbiamo fatto tanti progressi. Il merito però non è solo dei difensori perché serve l’aiuto di tutti: gli attaccanti e i centrocampisti ci danno una bella mano».

Che cosa ha imparato da Allegri?

«Tantissime piccole cose. Ho iniziato a prestare attenzione a dettagli che prima non consideravo e che fanno la differenza».

Kaká alla Gazzetta ha detto che, se vincerà il derby, il Milan deve credere allo scudetto.

«Nulla è ancora finito. Mancano undici giornate e l’importante è restare uniti e dare il massimo fino all’ultimo minuto».

Leao in vista del derby ha consigliato a tutti i compagni di restare a casa la sera per concentrarsi. Per lei non è un problema...

«Esatto. Io sto quasi sempre a casa e non esco molto. Rafa ha ragione e questo principio vale sempre, non solo per il derby. La preparazione è fondamentale».