Domani sera al Metropolitano Atletico Madrid e Inter si affronteranno nella quinta giornata della fase a girone unico di Champions League. Intervistato dal Corriere dello Sport, Giacomo Raspadori presenta così la sfida tra Colchoneros e nerazzurri: "L'Inter è un avversario importante che dopo il derby avrà una motivazione in più. Ma noi dobbiamo e vogliamo vincere, anche se sappiamo di avere davanti un gruppo che in Champions negli ultimi anni è stato protagonista fino alla fine. Siamo pronti".