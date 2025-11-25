Domani sera al Metropolitano Atletico Madrid e Inter si affronteranno nella quinta giornata della fase a girone unico di Champions League. Intervistato dal Corriere dello Sport, Giacomo Raspadori presenta così la sfida tra Colchoneros e nerazzurri: "L'Inter è un avversario importante che dopo il derby avrà una motivazione in più. Ma noi dobbiamo e vogliamo vincere, anche se sappiamo di avere davanti un gruppo che in Champions negli ultimi anni è stato protagonista fino alla fine. Siamo pronti".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Raspadori: “Inter avversario importante, noi vogliamo vincere. Dopo il derby…”
news
Raspadori: “Inter avversario importante, noi vogliamo vincere. Dopo il derby…”
Intervistato dal Corriere dello Sport, l'attaccante dell'Atletico Madrid presenta la gara di Champions contro l'Inter
Chi la vincerà? Voi?—
«Vogliamo dire la nostra, ovviamente. Per quanto fatto finora, vedo un Arsenal molto competitivo».
Sulla Liga darà la stessa risposta diplomatica.—
«Campionato combattuto, vogliamo essere tra le squadre che se la giocheranno. Anche perché sarà una lotta serrata».
Magari sulla Serie A si sbilancia di più.—
«La Roma sta facendo un percorso incredibile, ma è difficile fare previsioni. Il Milan non avendo le coppe starà lì, come è successo a noi la scorsa stagione. E poi Napoli o Inter».
(Corriere dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA