Raspadori: "Inter avversario importante, noi vogliamo vincere. Dopo il derby…"

news

Raspadori: “Inter avversario importante, noi vogliamo vincere. Dopo il derby…”

Intervistato dal Corriere dello Sport, l'attaccante dell'Atletico Madrid presenta la gara di Champions contro l'Inter
Domani sera al Metropolitano Atletico Madrid e Inter si affronteranno nella quinta giornata della fase a girone unico di Champions League. Intervistato dal Corriere dello Sport, Giacomo Raspadori presenta così la sfida tra Colchoneros e nerazzurri: "L'Inter è un avversario importante che dopo il derby avrà una motivazione in più. Ma noi dobbiamo e vogliamo vincere, anche se sappiamo di avere davanti un gruppo che in Champions negli ultimi anni è stato protagonista fino alla fine. Siamo pronti".

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 30: of Atletico de Madrid celebrates scoring his team's first goal with teammate Matteo Ruggeri during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 match between Atletico de Madrid and Eintracht Frankfurt at Estadio Metropolitano on September 30, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Chi la vincerà? Voi?

—  

«Vogliamo dire la nostra, ovviamente. Per quanto fatto finora, vedo un Arsenal molto competitivo». 

Sulla Liga darà la stessa risposta diplomatica.

—  

«Campionato combattuto, vogliamo essere tra le squadre che se la giocheranno. Anche perché sarà una lotta serrata». 

Magari sulla Serie A si sbilancia di più.

—  

«La Roma sta facendo un percorso incredibile, ma è difficile fare previsioni. Il Milan non avendo le coppe starà lì, come è successo a noi la scorsa stagione. E poi Napoli o Inter». 

(Corriere dello Sport)

