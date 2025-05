Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni della Domenica Sportiva al termine del match pareggiato contro il Genoa: "Sicuramente il rammarico c'è perché abbiamo fatto un'ottima partita , preparata bene, volevamo sicuramente fare 3 punti. Sono due punti persi ma siamo consapevoli che è anche uno guadagnato. Restiamo davanti ed è tutto nelle nostre mani. Ci sono due finali da giocare e dobbiamo fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per cercare di fare due vittorie. Credo che il momento vada gestito come abbiamo fatto finora, il modo in cui abbiamo lavorato ci ha portato in questa situazione. Non c'è niente da cambiare, c'è da recuperare energie e lavorare con lo stesso entusiasmo e la stessa voglia".

"Le situazioni le abbiamo create, sono partite che se vai in vantaggio di due gol e riesce a chiuderle hai una certezza in più. Sicuramente avremmo potuto fare il terzo. Secondo me abbiamo fatto un'ottima partita, ultimamente non stavamo prendendo gol e oggi ne abbiamo subiti due. Potevamo fare meglio, sappiamo che ora non possiamo più lasciare punti e che ci sono due finali troppo importanti. Io decisivo? Fa piacere essere utile alla squadra. Non dipende tutto dai gol, ma anche dal alvoro che cerco di fare anche in fase difensiva. Stiamo lavorando bene, manca poco, ci sono da curare i dettagli".