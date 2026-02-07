Intervistato da Tuttosport, Fabrizio Ravanelli ha analizzato il momento che sta attraversando la Juve. Inoltre l'ex attaccante ha parlato anche della lotta scudetto. "Parlerei di effetto Spalletti molto positivo sulla squadra e su tutto l’ambiente. Nonostante qualche sconfitta come quelle contro il Cagliari in campionato e l’Atalanta in Coppa Italia, la Juve ora sta facendo molto bene. Il merito va dato a Luciano, che ha messo i giocatori al posto giusto ottenendo il massimo profitto. Inoltre Spalletti ha ridato senso di appartenenza alla squadra e imposto rapidamente le sue idee tecnico-tattiche con una feroce riaggressione della palla in fase di non possesso. Adesso la Juve gioca veramente bene ed è merito dell’allenatore".
Ravanelli: “Scudetto-Juve? Bisogna essere onesti. L’Inter è lontana, anche se…”
Una parte dei tifosi bianconeri sogna la remuntada Scudetto: missione possibile?—
«La ritengo difficile, bisogna essere onesti. L’Inter è lontana, anche se nel calcio sperare non costa nulla. Certamente se la Juve non avesse perso quei 5 punti con Cagliari e Lecce in due gare dominate, oggi la storia sarebbe molto diversa. Avessero fatto bottino pieno, i bianconeri si sarebbero giocati il primo posto».
(Tuttosport)
