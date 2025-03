“Giocare contro il Venezia su quel campo non è facile, la squadra di Di Francesco si chiude alla grande", commenta Reginaldo

Reginaldo , ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli anche della lotta scudetto:

“Giocare contro il Venezia su quel campo non è facile, la squadra di Di Francesco si chiude alla grande ed è sempre dura contro di loro. Se riesci a sbloccarla subito puoi vincerla, altrimenti diventa difficile. Non credo sia una questione di modulo, Lukaku e Raspadori sono riusciti a creare tante azioni, col 3-5-2 stanno facendo bene e non credo che sia una questione di modulo"