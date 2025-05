Le radiocronache di Francesco Repice ormai sono diventate imperdibili per i tifosi. Spopola in queste ore quella di Inter-Barcellona. "Fu così pure con la Juve di Andrea Agnelli, Conte e Allegri — racconta Repice al Corriere della Sera—: stesso feeling, stesso entusiasmo, un paio di finali di Champions e giocatori straordinari che ho amato molto. Mi piace arrivare alla gente in modo diretto: è la radio, strumento unico. Così deve essere il rapporto con gli ascoltatori. “Ha segnato l’Inter...” arriva immediatamente al cuore del tifoso, va dritto, è un verdetto".

"La gara col Barcellona? Una partita che rimane alla storia, una partita che scrive la storia, una partita che dice che le maglie nerazzurre, in un’epoca infinita e leggendaria, accederanno per la settima volta in finale della Coppa dei Campioni". Il giorno dopo, Repice rivive la serata magica «di una squadra che trasmette appartenenza in ogni suo elemento. Prendo in particolare il capitano, Lautaro Martinez: mi arriva come ai tempi mi arrivavano Zanetti e Cambiasso».