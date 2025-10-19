Intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Milan-Fiorentina, Igli Tare, direttore sportivo rossonero, ha rilasciato queste dichiarazioni:
"E' una grande occasione, non ci sono scuse o lamentele sulle assenze. La squadra sta bene, viene da risultati positivi e dobbiamo continuare così. Giochiamo contro una squadra forte, ma vogliamo andare primi in classifica. Atekhame? Non mettiamogli troppa pressione addosso".
"Convivenza tra Ricci e Modric? Con Luka è sempre facile giocare, si può solo imparare. Abbiamo costruito volutamente una rosa più corta, le assenze non devono essere un alibi. Sappiamo che vincendo possiamo guardare con più fiducia al campionato".
(Fonte: DAZN)
