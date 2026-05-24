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fcinter1908 news interviste Cagliari, Pisacane: “I ragazzi se lo meritano per quello che hanno vissuto tutto l’anno”
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Cagliari, Pisacane: “I ragazzi se lo meritano per quello che hanno vissuto tutto l’anno”
Ai microfoni di DAZN, Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha commentato la vittoria a San Siro contro il Milan
Ai microfoni di DAZN, Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha commentato la vittoria a San Siro contro il Milan, che condanna i rossoneri all'Europa League:
"I ragazzi se lo meritano per quello che hanno vissuto tutto l'anno, hanno tirato fuori motivazioni importanti e non era semplice. Hanno tirato fuori qualcosa di incredibile: fare 43 punti con giovani e infortuni rende giustizia a questi ragazzi. Futuro? Non dimentico quello che ha fatto il presidente per me a luglio: a oggi resto al Cagliari, farò di tutto per restare qui".
(Fonte: DAZN)
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