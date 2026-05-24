"I ragazzi se lo meritano per quello che hanno vissuto tutto l'anno, hanno tirato fuori motivazioni importanti e non era semplice. Hanno tirato fuori qualcosa di incredibile: fare 43 punti con giovani e infortuni rende giustizia a questi ragazzi. Futuro? Non dimentico quello che ha fatto il presidente per me a luglio: a oggi resto al Cagliari, farò di tutto per restare qui".