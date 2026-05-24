FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Cagliari, Pisacane: “I ragazzi se lo meritano per quello che hanno vissuto tutto l’anno”

news

Cagliari, Pisacane: “I ragazzi se lo meritano per quello che hanno vissuto tutto l’anno”

Cagliari, Pisacane: “I ragazzi se lo meritano per quello che hanno vissuto tutto l’anno” - immagine 1
Ai microfoni di DAZN, Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha commentato la vittoria a San Siro contro il Milan
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Ai microfoni di DAZN, Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha commentato la vittoria a San Siro contro il Milan, che condanna i rossoneri all'Europa League:

Cagliari, Pisacane: “I ragazzi se lo meritano per quello che hanno vissuto tutto l’anno”- immagine 2
Getty Images

"I ragazzi se lo meritano per quello che hanno vissuto tutto l'anno, hanno tirato fuori motivazioni importanti e non era semplice. Hanno tirato fuori qualcosa di incredibile: fare 43 punti con giovani e infortuni rende giustizia a questi ragazzi. Futuro? Non dimentico quello che ha fatto il presidente per me a luglio: a oggi resto al Cagliari, farò di tutto per restare qui".

(Fonte: DAZN)

Leggi anche
Roma, Mancini: “Ci meritiamo la Champions League, ce la godiamo. Ho il cuore che…”
Italiano: “Sempre stati competitivi contro squadre forti come l’Inter. Il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA