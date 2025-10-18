"Nel secondo tempo dovevamo spingere di più rispetto al primo, in cui non avevamo fatto bene. Dovevamo fare bene come nel secondo tempo per giocarcela di più contro quella che, con il Napoli, è la squadra più forte del campionato. Queste partite ci dicono dove siamo e quali sono i nostri obiettivi. Ci dispiace non aver ottenuto il risultato, ma dobbiamo lavorare per crescere per le prossime partite".

"Ranieri? Le cose non andavano bene, quando è arrivato mi ha dato fiducia dicendomi di fare le cose semplici. Ora anche Gasperini mi sta dando fiducia, vuole che sia sempre in area e stare lì. Mi permette di esprimermi negli ultimi metri e di fare quello che so fare".