Intervistato da DAZN dopo Roma-Inter, l'attaccante giallorosso Matias Soulé ha espresso tutto il rammarico romanista per la sconfitta contro i nerazzurri:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Roma, Soulé: “Dovevamo fare meglio nel primo tempo. Sono partite che ti fanno crescere”
news
Roma, Soulé: “Dovevamo fare meglio nel primo tempo. Sono partite che ti fanno crescere”
Intervistato da DAZN dopo Roma-Inter, l'attaccante giallorosso Matias Soulé ha espresso tutto il rammarico romanista per la sconfitta
"Nel secondo tempo dovevamo spingere di più rispetto al primo, in cui non avevamo fatto bene. Dovevamo fare bene come nel secondo tempo per giocarcela di più contro quella che, con il Napoli, è la squadra più forte del campionato. Queste partite ci dicono dove siamo e quali sono i nostri obiettivi. Ci dispiace non aver ottenuto il risultato, ma dobbiamo lavorare per crescere per le prossime partite".
"Ranieri? Le cose non andavano bene, quando è arrivato mi ha dato fiducia dicendomi di fare le cose semplici. Ora anche Gasperini mi sta dando fiducia, vuole che sia sempre in area e stare lì. Mi permette di esprimermi negli ultimi metri e di fare quello che so fare".
(Fonte: DAZN)
© RIPRODUZIONE RISERVATA