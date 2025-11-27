Il tecnico giallorosso ha parlato della vittoria in EL contro il Midtjylland e si è soffermato sulla prossima sfida di campionato

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 novembre 2025 (modifica il 27 novembre 2025 | 21:16)

Dopo la vittoria della sua Roma in Europa League per due a uno contro il Midtjylland, Gian Piero Gasperini ha sottolineato: «Potevamo sicuramente fare meglio sul piano tecnico. Abbiamo palleggiato lentamente, mi aspettavo di più nella fase di costruzione. La squadra però ha tenuto bene ma per domenica dobbiamo fare meglio». La prossima partita in campionato della squadra giallorossa contro il Napoli per uno scontro al vertice della classifica del campionato di Serie A.

«Koné ha preso una brutta entrata sulla caviglia, gli ha creato una piccola distorsione, vediamo nei prossimi giorni», ha spiegato sull'infortunio del centrocampista che in estate è stato accostato all'Inter. «Partita faticosa? Sì perché quando non giochi particolarmente bene devi sempre recuperare palla e spendi di più. C'erano le condizioni per continuare, non è solo una questione di ingtensità e parte atletica, ma dovevamo far giocar emeglio gli attaccanti che potevano muoversi meglio. C'è da considerare che stavamo giocando contro una squadra di valore.

«Dybala ha recuperato, sta bene atletticamente, ha recyperato dall'infortunio. Suil piano atletico non ha nessun problema, l'ho sostituito nel finale ma poteva andare anche avanti. È un giocatore recuperato. Vediamo se può fare ancora la punta centrale, dopo le difficoltà di oggi nel primo tempo, o se va più sull'esterno», ha concluso l'allenatore.

(Fonte: SS24)