"C'era un po' di perplessità su Gasperini a Roma, Gasp è l'allenatore che dopo Guardiola ha cambiato più il calcio. Gli anni al Genoa e quelli all'Atalanta dimostrano che Gasperini è forse l'allenatore che fa più migliorare i giocatori. La Roma ha una condizione atletica straripante, poi Gasperini riesce a spostare la posizione ad alcuni giocatori eclettici come ha fatto con De Roon e sta facendo con Cristante, migliorerà Pellegrini e magari anche gli attaccanti.