Intervenuto nel suo video su Youtube, Fabio Caressa ha parlato così di Gasperini e della Roma prima in classifica:
Caressa non ha dubbi: “Dopo Guardiola, Gasperini è l’allenatore che ha cambiato il calcio”
"C'era un po' di perplessità su Gasperini a Roma, Gasp è l'allenatore che dopo Guardiola ha cambiato più il calcio. Gli anni al Genoa e quelli all'Atalanta dimostrano che Gasperini è forse l'allenatore che fa più migliorare i giocatori. La Roma ha una condizione atletica straripante, poi Gasperini riesce a spostare la posizione ad alcuni giocatori eclettici come ha fatto con De Roon e sta facendo con Cristante, migliorerà Pellegrini e magari anche gli attaccanti.
La Roma è da scudetto? Francamente non l'avrei detto ad inizio anno, con tutto l'affetto e la fiducia in Gasperini. Forse non è costruita per vincerlo, vediamo a gennaio ma intanto è lì, ha 2 punti di vantaggio e ora c'è la sfida contro il Napoli. Sta crescendo anche il gioco nel palleggio, so che bisogna dare un occhio alla Roma, non è un primo posto costruito da poco, va fortissimo da tutto il 2025"
