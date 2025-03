Ronaldo: “Infortunio Inter come uno sparo! Vampeta finì 100 mie bottiglie, i viaggi per le feste…”

Clamorosi retroscena e non solo del Fenomeno Ronaldo . Queste le parole dell’attaccante ex Inter al Podcast brasiliano "Charla", riportate da Marca.

Per diventare il Fenomeno, il lavoro è stato duro. “Non sapevo cosa dovessi fare per essere un giocatore, quindi ho fatto quello che mi è stato mostrato. Per progredire, devi svilupparti tecnicamente, tatticamente e fisicamente. La gente spesso mi dice: eri un animale fisicamente, che dono. Col cavolo, mi sono allenato molto; nessuno ci arriva così in fretta senza allenamento”.