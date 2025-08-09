FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Rossini: “Lookman? Se non si allena fa del male a se stesso, non all’Atalanta”

news

Rossini: “Lookman? Se non si allena fa del male a se stesso, non all’Atalanta”

Rossini: “Lookman? Se non si allena fa del male a se stesso, non all’Atalanta” - immagine 1
L'attaccante nigeriano ha scelto di andare allo scontro con il suo club e di spingere per trasferirsi all'Inter
Fabio Alampi Redattore 

Fausto Rossini, ex attaccante dell'Atalanta, ai microfoni di Radio Sportiva ha detto la sua sulla questione Lookman: "Alla fine c'è un contratto firmato. Le promesse ci sono state sicuramente, non si vuole dare del bugiardo a nessuno, ma o si mettono per iscritto altrimenti... Visto che il cartellino è di mia proprietà, possi decidere di cederti o di non cederti".

Lookman
Getty Images

"Rientrare in gruppo dopo quanto successo? Tra ragazzi credo che si superi, è più una questione sua personale: se non si allena fa del male a se stesso, non alla squadra. Se poi alla fine ci sarà questa cessione, magari farà un anno come ha fatto Koopmeiners, chi lo sa? Hai ottenuto quello che volevi, la cessione; l'Atalanta ha ottenuto i soldi che voleva; alla fine è stata una stagione molto più che deludente per Koopmeiners. Potrebbe verificarsi la stessa cosa. Le vedo come questioni assurde, come il postare qualsiasi cosa sui social, metterei un divieto".

Rossini: “Lookman? Se non si allena fa del male a se stesso, non all’Atalanta”- immagine 3
Getty Images

"A livello umano, se una persona non sta bene e non vuole più stare in un posto, quella è la porta. Dal punto di vista professionale, sicuramente è difficile sostituire un giocatore come Lookman, ma era difficile sostituire anche Koopmeiners. Alla fine se i giocatori stanno bene in un posto rendono più di altri più forti, ma che stanno male".

Leggi i
commenti
News: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA