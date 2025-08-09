L'attaccante nigeriano ha scelto di andare allo scontro con il suo club e di spingere per trasferirsi all'Inter

Fausto Rossini, ex attaccante dell'Atalanta, ai microfoni di Radio Sportiva ha detto la sua sulla questione Lookman: "Alla fine c'è un contratto firmato. Le promesse ci sono state sicuramente, non si vuole dare del bugiardo a nessuno, ma o si mettono per iscritto altrimenti... Visto che il cartellino è di mia proprietà, possi decidere di cederti o di non cederti".

"Rientrare in gruppo dopo quanto successo? Tra ragazzi credo che si superi, è più una questione sua personale: se non si allena fa del male a se stesso, non alla squadra. Se poi alla fine ci sarà questa cessione, magari farà un anno come ha fatto Koopmeiners, chi lo sa? Hai ottenuto quello che volevi, la cessione; l'Atalanta ha ottenuto i soldi che voleva; alla fine è stata una stagione molto più che deludente per Koopmeiners. Potrebbe verificarsi la stessa cosa. Le vedo come questioni assurde, come il postare qualsiasi cosa sui social, metterei un divieto".

"A livello umano, se una persona non sta bene e non vuole più stare in un posto, quella è la porta. Dal punto di vista professionale, sicuramente è difficile sostituire un giocatore come Lookman, ma era difficile sostituire anche Koopmeiners. Alla fine se i giocatori stanno bene in un posto rendono più di altri più forti, ma che stanno male".