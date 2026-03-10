Della sfida di Champions persa dall'Inter col Bodo è tornato a parlare l'ex calciatore nerazzurro, ora dirigente del Bayern, Rummenigge, a La Gazzetta dello Sport:
news
Rummenigge: “Bodo? Non penso l’Inter abbia pensato al campionato. Più facile col Real…”
L’Inter aveva sottovalutato il Bodo?
«Non lo so, ho visto la partita, ho letto del terreno in Astroturf, è una cosa strana giocare su quella superficie e non sull’erba, ma è successo qualcosa di inspiegabile. L’Inter come squadra e qualità doveva qualificarsi, in tutti i settori è meglio del Bodo, ed è stata una sensazione il passaggio del turno dei norvegesi. Anche nella Ligue Phase avevano battuto City e Atletico Madrid, le piccole meritano rispetto».
Da uomo di campo come è stato lei: nello spogliatoio può scattare qualcosa che a un certo punto ti fa preferire un obiettivo a un altro?
«Non credo che l’Inter abbia pensato solo al campionato, anche se era molto avanti. Se tu senti Bodo, norvegesi, pensi che sicuramente li batti, sembrava un sorteggio facile ma è diventato molto complicato. Se l’Inter avesse giocato contro il Real Madrid sarebbe stato molto più facile, perché sai che incontri una grande squadra, per cui ti devi concentrare, il rispetto viene automaticamente, invece con il Bodo non viene nulla automaticamente».
