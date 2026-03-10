«Non lo so, ho visto la partita, ho letto del terreno in Astroturf, è una cosa strana giocare su quella superficie e non sull’erba, ma è successo qualcosa di inspiegabile. L’Inter come squadra e qualità doveva qualificarsi, in tutti i settori è meglio del Bodo, ed è stata una sensazione il passaggio del turno dei norvegesi. Anche nella Ligue Phase avevano battuto City e Atletico Madrid, le piccole meritano rispetto».