Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha parlato così delle condizioni di Alexis Sanchez: "Lui è sulla strada giusta, ha bisogno di fare minuti anche in partite importanti. Dobbiamo crescere tanto come squadra e lui fa parte del gruppo. In questo processo di crescita, quando sarà nella sua forma migliore sarà utilissimo a questa Udinese".