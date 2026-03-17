Il giornalista e opinionista ha commentato la notizia della chiusura di Open Var su DAZN a partire dalla prossima stagione

Alessandro De Felice Redattore 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 23:42)

Sandro Sabatini, giornalista e opinionista, ha commentato la notizia della chiusura di Open Var su DAZN a partire dalla prossima stagione sul suo canale Youtube:

"L'anno prossimo Open VAR, la trasmissione fortunata perché ha avuto un gran successo soprattutto sui social, ma comunque controversa e in esclusiva di DAZN ,non ci sarà più e quanto trapela da un articolo che è stato pubblicato oggi da La Stampa. Questo articolo dice che dal modello di trasparenza a moltiplicatore di critiche gli arbitri vogliono lo stop al programma di DAZN sulle scelte. Alla base c'è un problema evidente che è innegabile. Non c'è più fiducia nei confronti dell'arbitro, nei confronti del Var, nei confronti di Open VAR.

Guardate la realtà perché è questa. Il Var venne introdotto una decina di anni fa per aiutare l'arbitro ed eliminare le polemiche. Infatti gol-non gol è fuorigioco, nessuno ne parla più.

Su tutto il resto c'è stato un moltiplicatore che il Var ha appunto fornito, cioè i contatti. Il contatto lieve è fallo. Il contatto lo deve giudicare l'arbitro? No, lo giudico io. In questo hanno inserito, quando la situazione sembrava precipitare, anche Open Var, cioè la spiegazione per chiarire perché è stato deciso.

Su questo si pronunciano anche i tifosi eccellenti. Su gli episodi arbitrali si pronuncia Ignazio La Russa che è la seconda carica dello Stato. Ora ditemi voi se siamo in un Paese normale… È sempre in prima fila lui su qualsiasi episodio.

Così non si può più andare avanti. Perché adesso sono tutti arbitri. I tifosi una volta facevano i tifosi, poi dopo avevano come idoli i calciatori, poi dopo avevano tutto orientato in base agli allenatori.

Adesso sono tutti diventati esperti arbitrali, per cui non c'è più nessun rispetto, nessuna educazione. I social utilizzati ad arte amplificano e avvelenano ancora di più tutto. E quindi che succede? Che questo video, una riflessione sull'Inter eliminata dal Bodo ed eventualmente anche una riflessione sull'Inter pacata sul momento di forma, non lo trovate. come ha giocato l'Inter con l'Atalanta? L'avete visto o letto da qualche parte? No. Come ha giocato l'Inter con… come è lo stato di forma in l'Inter? Non se ne parla. Si parla solo di Bastoni e che va via adesso per i fischi e che era rigore su Frattesi.

Ma questo non è calcio che va in una direzione positiva, propositiva e migliore. Qui si sta scavando per trovare sempre più veleno. Datevi tutti una calmata".