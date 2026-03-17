L'allenatore dell'Atalanta ha parlato in confernza alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League

Alessandro De Felice Redattore 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 20:50)

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi della Champions League in programma domani contro il Bayern Monaco.

"Noi abbiamo affrontata fortissima tecnicamente e fisicamente. Una gara che nonostante la sconfitta ci ha fatto crescere mentalmente, e lo abbiamo dimostrato contro l'Inter. Nonostante i 6 goal presi siamo riusciti a maturare e reagendo da grande squadra".

De Ketelaere e Raspadori sono pronti?

"De Ketelaere ha giocato una quindicina di minuti contro l'Inter, mentre Raspadori invece oggi si è allenato con la squadra e sarà della gara".

Quanto baratterebbe per una bella vittoria domani?

"Io punto sempre a vincere. Noi all'andata siamo peccati sui dettagli che poi siamo riusciti a limare a San Siro. Domani bisognerà fare una partita giusta e soprattutto avere sempre la stessa grinta".

Cosa prova a giocare la Champions?

"Arrivare a giocare in questi stadi è sempre motivo di grande orgoglio anche per il calcio italiano. Quando vedi questi stadi ti brillano gli occhi, e noi domani sera ci proveremo fino alla fine. Abbiamo recuperato giocatori fondamentali e nel rush finale cercherò di spingere forte la squadra".

(Fonte: TMW)