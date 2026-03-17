Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi della Champions League in programma domani contro il Bayern Monaco.
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Palladino: “Contro l’Inter abbiamo limato dettagli: a San Siro abbiamo dimostrato…”
"Noi abbiamo affrontata fortissima tecnicamente e fisicamente. Una gara che nonostante la sconfitta ci ha fatto crescere mentalmente, e lo abbiamo dimostrato contro l'Inter. Nonostante i 6 goal presi siamo riusciti a maturare e reagendo da grande squadra".
De Ketelaere e Raspadori sono pronti?
"De Ketelaere ha giocato una quindicina di minuti contro l'Inter, mentre Raspadori invece oggi si è allenato con la squadra e sarà della gara".
Quanto baratterebbe per una bella vittoria domani?
"Io punto sempre a vincere. Noi all'andata siamo peccati sui dettagli che poi siamo riusciti a limare a San Siro. Domani bisognerà fare una partita giusta e soprattutto avere sempre la stessa grinta".
Cosa prova a giocare la Champions?
"Arrivare a giocare in questi stadi è sempre motivo di grande orgoglio anche per il calcio italiano. Quando vedi questi stadi ti brillano gli occhi, e noi domani sera ci proveremo fino alla fine. Abbiamo recuperato giocatori fondamentali e nel rush finale cercherò di spingere forte la squadra".
(Fonte: TMW)
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