Walter Sabatini, intervistato da La Stampa, ha analizzato i temi principali di questa prima parte di stagione

Fabio Alampi Redattore 30 dicembre 2026 (modifica il 30 dicembre 2026 | 15:46)

Walter Sabatini ha detto la sua sul campionato di Serie A ai microfoni de La Stampa: "Ammetto senza nessun filtro che ho sperato fortemente in una chiamata della Fiorentina: è in una situazione abbastanza complicata, proprio lo scenario nel quale io rendo di più. La voglia della sfida è sempre presente in me, parlerei addirittura di senso di eroismo calcistico".

Le sta piacendo questo campionato?

"Mi esalta, perché è assolutamente competitivo. A un certo punto ho detto con piena convinzione, rispetto a quello che vedevo, che il Bologna avrebbe vinto il campionato. Adesso c'è una leggera flessione, però il Bologna è un meccanismo complessivo straordinario: ha equilibrio e armonia nel gioco".

Ha anche definito la Roma da scudetto.

"Sì, e ho subìto osservazioni neanche troppo eleganti. Resto convinto che arriverà a competere per la vittoria. Dunque capite che io sono un eretico, perché non si può dire in Italia che la Roma e il Bologna possano vincere lo scudetto, no? Ma a me piacciono le cose rivoluzionarie, i risultati improbabili".

La Juventus può ambire allo Scudetto?

"Non c'è il minimo dubbio, perché hanno preso un allenatore da Scudetto".