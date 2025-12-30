FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Sabatini: “Campionato assolutamente competitivo, mi esalta. Possono vincere anche…”

news

Sabatini: “Campionato assolutamente competitivo, mi esalta. Possono vincere anche…”

walter-sabatini-si-presenta-al-bologna
Walter Sabatini, intervistato da La Stampa, ha analizzato i temi principali di questa prima parte di stagione
Fabio Alampi Redattore 

Walter Sabatini ha detto la sua sul campionato di Serie A ai microfoni de La Stampa: "Ammetto senza nessun filtro che ho sperato fortemente in una chiamata della Fiorentina: è in una situazione abbastanza complicata, proprio lo scenario nel quale io rendo di più. La voglia della sfida è sempre presente in me, parlerei addirittura di senso di eroismo calcistico".

Sabatini: “Campionato assolutamente competitivo, mi esalta. Possono vincere anche…”- immagine 2

Le sta piacendo questo campionato?

"Mi esalta, perché è assolutamente competitivo. A un certo punto ho detto con piena convinzione, rispetto a quello che vedevo, che il Bologna avrebbe vinto il campionato. Adesso c'è una leggera flessione, però il Bologna è un meccanismo complessivo straordinario: ha equilibrio e armonia nel gioco".

Ha anche definito la Roma da scudetto.

"Sì, e ho subìto osservazioni neanche troppo eleganti. Resto convinto che arriverà a competere per la vittoria. Dunque capite che io sono un eretico, perché non si può dire in Italia che la Roma e il Bologna possano vincere lo scudetto, no? Ma a me piacciono le cose rivoluzionarie, i risultati improbabili".

La Juventus può ambire allo Scudetto?

"Non c'è il minimo dubbio, perché hanno preso un allenatore da Scudetto".

Leggi anche
Zola: “Pio Esposito un regalo! L’Inter ha due uomini di valore altissimo e Chivu è…”
De Paola: “Inter, vittoria più ampia del risultato. La verticalità di Chivu…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA