Walter Sabatini ha detto la sua sul campionato di Serie A ai microfoni de La Stampa: "Ammetto senza nessun filtro che ho sperato fortemente in una chiamata della Fiorentina: è in una situazione abbastanza complicata, proprio lo scenario nel quale io rendo di più. La voglia della sfida è sempre presente in me, parlerei addirittura di senso di eroismo calcistico".
news
Sabatini: “Campionato assolutamente competitivo, mi esalta. Possono vincere anche…”
Le sta piacendo questo campionato?
"Mi esalta, perché è assolutamente competitivo. A un certo punto ho detto con piena convinzione, rispetto a quello che vedevo, che il Bologna avrebbe vinto il campionato. Adesso c'è una leggera flessione, però il Bologna è un meccanismo complessivo straordinario: ha equilibrio e armonia nel gioco".
Ha anche definito la Roma da scudetto.
"Sì, e ho subìto osservazioni neanche troppo eleganti. Resto convinto che arriverà a competere per la vittoria. Dunque capite che io sono un eretico, perché non si può dire in Italia che la Roma e il Bologna possano vincere lo scudetto, no? Ma a me piacciono le cose rivoluzionarie, i risultati improbabili".
La Juventus può ambire allo Scudetto?
"Non c'è il minimo dubbio, perché hanno preso un allenatore da Scudetto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA