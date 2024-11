Quando si fa male Ronaldo, io prendo un giorno di ferie per andare a trovarlo in ospedale. Di Ronaldo ho in mente le lacrime quando si fa male all’Olimpico nel 2000 contro la Lazio.Si rompe il tendine rotuleo, di vede proprio il crack in diretta tv fa effetto a tutti. Dice semplicemente una frase: perché proprio a me? Quando vedi un ragazzo di 20 anni che piange e dice perché proprio a me e chiama la mamma… Meglio spogliatoi lui dice, mamma dove sei, io voglio mia mamma.