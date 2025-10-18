Walter Sabatini, uno dei tanti ex di Roma-Inter di stasera, ha parlato della sfida dell'Olimpico in una intervista concessa questa mattina al quotidiano Libero. Qui alcune delle sue considerazioni: «Questa Roma sta interiorizzando i meccanismi di Gasperini, gioca con felicità e ha due campioni peri quali vale spendere i soldi del biglietto».
Sabatini: “Inter, Bonny fa dimenticare Lookman. Inzaghi esagerava…”
Uno è Dybala, l’altro?
«Soulé. Loro possono decidere partite come quella di oggi».
Dall’altra parte c’è l’Inter di Chivu.
«Ragazzo intelligente, Cristian, cha personalità nel dare un’impronta alle squadre che allena. Lo si è visto lo scorso anno quando salvò il Parma solo con il gioco».
È uno degli allenatori Sabatini-style?
«Fra i giovani sì, insieme a De Rossi. Tra gli esperti sono affezionato a Spalletti che ancora adesso soffre molto per la disavventura da ct».
L’Inter di Chivu gioca diversamente dagli anni scorsi. Vero o falso?
«Vero. Inzaghi esagerava con il gioco un po’interlocutorio, Chivu fa verticalizzare e un attaccante per lui ideale è Bonny, ragazzo svelto che fa dimenticare Lookman mai arrivato».
Lautaro e Thuram sono punti fermi ma nell’Inter si fa largo Esposito. Le piace?
«Molto. Sento paragoni ancora irriguardosi con Vieri ma Pio ha fisico, protegge bene il pallone, fa salire la squadra e segna. Un regalo per la nazionale».
Parentesi azzurra: Gattuso ci porterà al mondiale?
«Sono ottimista. Dopo la sfortunata parentesi con Spalletti, Rino è entrato nelle loro teste e per un ct significa essere a metà dell’opera».
Viriamo sul campionato: il Napoli insegue il quinto scudetto ma non convince.
«La squadra non ha ancora la continuità implacabile che Conte impone, è ancora perfettibile. Ma De Laurentis ha permesso un mercato giusto per migliorare il gruppo che deve giocare anche la Champions. De Bruyne è tanta roba».
A proposito di doppi impegni, il Milan è davvero avvantaggiato nell’essere fuori dalle coppe?
«Sì perché Allegri può curare quello che è l’aspetto fondamentale, ovvero il ciclo di allenamento completo durante la settimana. Per Max tutto passerà dal recupero totale di Leao».
Lo scudetto non è affare del Milan?
«Sarà un testa a testa Napoli-Inter. Ma la Roma è una piacevolissima alternativa»
