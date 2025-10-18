Sabatini: “Inter, Bonny fa dimenticare Lookman. Inzaghi esagerava…”

Walter Sabatini, uno dei tanti ex di Roma-Inter di stasera, ha parlato della sfida dell'Olimpico in una intervista concessa questa mattina al quotidiano Libero. Qui alcune delle sue considerazioni: «Questa Roma sta interiorizzando i meccanismi di Gasperini, gioca con felicità e ha due campioni peri quali vale spendere i soldi del biglietto».