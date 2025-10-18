Nicola Ventola, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, è tornato sulla fine della Bobo Tv. Il sodalizio tra Bobo Vieri, Adani, Cassano e lo stesso Ventola è finito in maniera burrascosa, con gli ex amici che hanno completamente interrotto ogni rapporto. Ma Ventola crede ancora in un miracoloso ritorno.

“Sì, ho tutto e faccio ciò che amo con gli amici, Lele (Adani, ndr) e Antonio (Cassano, ndr), che mi rimprovera ancora perché da bambino non gli regalavo mai i pantaloncini. Col nostro programma, Viva el futbol, ci divertiamo da pazzi: alcuni ci amano, altri ci odiano, ad altri diamo fastidio. Ma dietro c’è competenza. Adani e Cassano vedono 6-7 partite al giorno, io un po’ meno”.