Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Walter Sabatini , dirigente sportivo, ha parlato così della corsa scudetto tra Inter e Napoli: "Se lo scontro del Maradona sarà decisivo? Solo se vince il Napoli. In ogni caso comunque vada a finire gli azzurri sono stati protagonisti di una rivoluzione quest’anno. L’ha portata Antonio Conte. L’allenatore è stato l’artefice della costruzione e della ricostruzione della squadra. Ora è vittima di qualche momento di stasi, ma il Napoli resta una squadra forte e competitiva ed è in piena lotta per lo scudetto. A settembre già parlavo del Napoli come di possibile rivelazione. Dopo il 3-0 di Verona sapevo che Conte avrebbe rivoltato le carte. Paradossalmente lo stop lo ha aiutato a reagire e a farlo essere ancora più se stesso. Antonio rende al massimo nelle difficoltà.

Napoli in calo? Intanto vale il discorso fatto per tutte le italiane, che sono in affanno. E comunque, se il Napoli ha rallentato, lo ha fatto anche l’Inter e per questo agli azzurri non ha prodotto effetti particolarmente negativi. Nel Napoli c’è grande fiducia autostima: si è creato un grande feeling tra calciatori allenatore e sarà bellissimo vederli giocare e anche vincere fino alla fine. Anche se bisogna riconoscere all’Inter che ha dei vantaggi. La squadra di Inzaghi è molto forte, fortissima. Sarebbe facile dire Inter per il tricolore, ma il Napoli non regalerà nulla e se nerazzurri vogliono lo scudetto dovranno andare a mille perché il Napoli non mollerà di un centimetro".