Intervenuto in diretta su Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così di Josep Martinez, che dovrà sostituire Yann Sommer nella porta dell'Inter: "Cosa pensa Inzaghi di lui? Mi sono informato perché c'è una leggenda metropolitana che dice che visto che non gioca mai non è capace di parare. Da quello che ho raccolto, in realtà, c'è massima fiducia su questo portiere pagato tanto perché l'hanno voluto tanto.