A Calcio Selvaggio, il noto giornalista Sandro Sabatini ha parlato della corsa scudetto e in particolare dei momenti di Inter e Napoli. “Secondo me nei secondi tempi dell’Inter c’è qualcosa che non va. Questo Napoli è almeno una via di mezzo tra quella dello scudetto e quella che arriva decima. Conte parla di miracolo, ma che miracolo è questo? Non mi aspettavo il Napoli primo, lo avevo messo al 4/5° posto. Quando feci il pronostico, non era ancora completo il mercato.