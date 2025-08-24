Antonio Sabato, ex centrocampista di Inter e Torino, ha parlato ai microfoni di TorinoGranata.it in vista della gara tra nerazzurri e granata in programma lunedì sera a San Siro: "Il Torino è cambiato radicalmente, ci sono giocatori e allenatore nuovi e anche l'Inter ha cambiato l'allenatore mentre i giocatori sono sostanzialmente gli stessi, però l'ultimo periodo è stato un po' così per il finale dello scorso campionato con lo scudetto perso e per l'addio di Simone Inzaghi e di conseguenza c'è un po' tanto scetticismo su Chivu da parte dei media.