Il reparto difensivo dell'Atalanta lo vedo più in difficoltà ora, ma anche l'Inter non avendo Acerbi potrebbe avere dei problemi: per me però inciderà più la coppia Lautaro-Thuram. L'Atalanta non ha l'esperienza degli avversari, una partita secca è una novità anche per loro o quasi, se togli la finale di Europa League. E' un test importante, anche perché l'Inter è abituata a certe sfide".