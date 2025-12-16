L'ex ct della Nazionale si sofferma sul rendimento negativo avuto dai nerazzurri in questi primi incroci con le big

Fabio Alampi Redattore 16 dicembre 2025 (modifica il 16 dicembre 2025 | 12:19)

Arrigo Sacchi, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sul campionato di Serie A: "Mi fa piacere che non ci sia un padrone, perché l'incertezza è il sale delle emozioni, però mi aspetto qualcosa di più sul piano del gioco. Vedo ancora troppa discontinuità di rendimento nelle tre squadre di testa".

Il suo giudizio complessivo su queste prime quindici giornate?

"Abbastanza semplice, e parlo di Inter, Milan e Napoli: più che mostrare la loro forza, mi sembra che abbiano fatto vedere i loro difetti e questo, ovviamente, ne ha pregiudicato il cammino".

Partiamo dall'Inter. Che ne dice?

"Pesa tantissimo il fatto che non abbia vinto nessuno scontro diretto. Bisogna chiedersi il perché. L'Inter ha perso il derby, ha perso a Torino contro la Juve e ha perso a Napoli. E in Champions, dopo un buon inizio, è stata sconfitta nelle ultime due partite contro Atletico Madrid e Liverpool, cioè contro due avversari pesanti".

Delle prime, quale le piace di più?

"Il Napoli, quando gioca bene, è quella che ha lo stile più europeo. L'Inter ha un attacco micidiale, però in difesa traballa un po'. Il Milan è, secondo le idee di Allegri, molto concreto, ma forse gli manca qualcosa là davanti. Se dovessi fare una classifica "estetica", direi: Napoli primo, Inter seconda, Milan terzo".

E se dovesse, invece, sbilanciarsi e dichiarare chi vincerà lo scudetto?

"A oggi nemmeno Nostradamus riuscirebbe a indovinare. Però il Napoli, se recupera in fretta gli infortunati, mi sembra quella più avanti. L'Inter deve fare il salto di qualità contro le grandi, mentre il Milan è un'incognita, anche se ha il vantaggio di non disputare le coppe".