Fabio Cannavaro , ex difensore e capitano della Nazionale, ha detto la sua sul campionato di Serie A e sulle favorite per il successo finale. Queste le sue parole, riportate da La Gazzetta dello Sport: "Chi vincerà lo scudetto? Per me il Napoli. Ma l'Inter è la più forte, un filino davanti a Conte, e il Milan ha Allegri, una volpe di rara intelligenza, e non ha gli impegni di Coppe. A seguire, la Roma; un passo indietro ci sta la Juventus".

"Ognuno ha proprie caratteristiche, quindi sceglierei tutti. Allegri è strategia pura, anche nella comunicazione. Chivu una sorpresa per altri mica per me: sta nel calcio da quando aveva cinque anni, mica ha fatto il salumiere in precedenza, e stupirsi di lui è un affronto che si fa alla sua carriera. Gasperini è il papà di una generazione, siamo tutti figli suoi - come lo siamo stati di Sarri - ed ha provveduto a cambiare il nostro calcio. E Conte un martello che sa come si trionfa. Spalletti mi fa impazzire".