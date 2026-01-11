Arrigo Sacchi, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha presentato i temi principali di Inter-Napoli: "È una supersfida che sarebbe "da tripla". Ma, considerando il modo in cui Inter e Napoli ci arrivano, credo che i nerazzurri siano leggermente favoriti. Giocano in casa, stanno attraversando un ottimo momento di forma sia fisica sia psicologica, sono in testa alla classifica e, in teoria, possono pure permettersi di gestire la partita.
Sacchi: “Inter leggermente favorita per 4 motivi. Napoli, pesa l’assenza di Neres”
L'ex ct della Nazionale ha presentato così i temi principali del big match in programma questa sera a San Siro
Inoltre, il Napoli ha perso un giocatore chiave come Neres, determinante grazie a tecnica e imprevedibilità. Non so quale mossa abbia in mente Conte per sostituirlo, di certo però l'assenza pesa. Nel Napoli mi aspetto una prestazione importante di McTominay, che considero uno dei migliori centrocampisti europei. E, ovviamente, attenzione a Hojlund, con i suoi movimenti su tutto l'arco offensivo. E poi Lautaro: in giro ce ne sono pochi di attaccanti come lui".
