Arrigo Sacchi, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha presentato i temi principali di Inter-Napoli: "È una supersfida che sarebbe "da tripla". Ma, considerando il modo in cui Inter e Napoli ci arrivano, credo che i nerazzurri siano leggermente favoriti. Giocano in casa, stanno attraversando un ottimo momento di forma sia fisica sia psicologica, sono in testa alla classifica e, in teoria, possono pure permettersi di gestire la partita.