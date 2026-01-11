L'ex difensore e capitano nerazzurro presenta i temi principali della super sfida in programma questa sera a San Siro

Fabio Alampi Redattore 11 gennaio 2026 (modifica il 11 gennaio 2026 | 10:32)

Giuseppe Bergomi, ex difensore e capitano dell'Inter, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha analizzato i temi principali della sfida in programma questa sera tra i nerazzurri e il Napoli: "Se pensiamo all'andata, il Napoli arrivava dalla brutta sconfitta col Psv, ma Conte l'aveva vinta con la mossa Neres. Quel giorno l'Inter l'aveva interpretata bene, ma era caduta troppo nel nervosismo della gara.

Oggi come allora, io vedo tanto equilibrio, anche perchè sono due squadre forti e diverse. L'Inter ti abbaglia sempre per come gioca, può dare un segnale alla compagnia, ma il Napoli di Conte sa affrontarti sempre senza paura. Da un lato, saranno decisive le due punte, Thuram e Lautaro, e la loro capacità di vincere i duelli.

Il Napoli ha troppe assenze, ma ha un giocatore un po' troppo sottovalutato che potrà dare fastidio sulla fascia: è Spinazzola: se c'è o non c'è, il Napoli cambia. Sulla sua fascia, nonostante la timidezza, Luis Henrique sta invece crescendo dal punto di vista difensivo".