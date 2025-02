"Vedo il calcio diverso, ora i difensori vanno tantissimo avanti. In poco tempo è cambiato il calcio. Ora si propone tanto, paragonare questa squadra a quella del Triplete ci può stare: rosa importante, mix giovane ed esperto. Il mister è una persona tranquilla, il gruppo lo rispetta tantissimo, mi piace questa armonia. Per il Triplete devono succedere tante cose, noi in una settimana ci siamo giocato tutto. Devi avere fortuna e culo".

"José ci ha portato una mentalità vincente, quella spinta in più per credere anche alla Champions. Vincere tre competizioni non è facile. Potevamo anche perderlo il campionato. Ci abbiamo iniziato a credere alla fine. Quando abbiamo sorpassato la Roma, poi avevamo la finale a Roma. Anche il Bayern poteva vincere il Triplete. È stato unico".

"Era un sogno, la scelta la rifarei. Ho sofferto, anche difensivamente. A Roma sono stato 4 anni, potevamo vincere di più, poi sono andato al Real, quello dei Galacticos. Io uscivo nelle foto dei gol degli altri. So che il Real deve attaccare, ma un po' più di equilibrio ci voleva. Esperienza che non è stata come pensavo, ma quando sono arrivato all'Inter sono arrivato con tanta voglia. Abbiamo avuto tre allenatori al Real. Ho giocato tutto l'anno. C'era Beckham, Zidane, Ronaldo, Owen, Raul, Figo, Solari. Gli allenamenti erano tranquilli, a Roma facevamo il ritiro si correva, lì si faceva tutto palla. Per me era poco, non avevo la testa per fare qualcosa di mio fuori".