Intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio della partita dell'Olimpico contro la Roma, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato anche del futuro di Tarik Muharemovic, accostato con insistenza anche all'Inter nelle ultime settimane:
Sassuolo, Carnevali: “Muharemovic non andrà via di certo a gennaio, resta fino a fine stagione”
"Muharemovic non uscirà sicuramente a gennaio, lo avremo con noi almeno fino al termine di questa stagione. La nostra politica è molto semplice: puntiamo su ragazzi giovani che cerchiamo sempre di valorizzare. Continueremo a farlo, se poi potremo inserire altri ragazzi in questa sessione lo faremo".
"Raspadori? Con lui c'è un rapporto speciale, nella Roma può essere una pedina importante. Se ha la possibilità di venirci, che lo faccia perché la Roma è un grande club".
(Fonte: DAZN)
