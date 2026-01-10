FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Sassuolo, Carnevali: “Muharemovic non andrà via di certo a gennaio, resta fino a fine stagione”

news

Sassuolo, Carnevali: “Muharemovic non andrà via di certo a gennaio, resta fino a fine stagione”

Sassuolo, Carnevali: “Muharemovic non andrà via di certo a gennaio, resta fino a fine stagione” - immagine 1
Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato anche del futuro di Tarik Muharemovic, accostato con insistenza anche all'Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio della partita dell'Olimpico contro la Roma, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato anche del futuro di Tarik Muharemovic, accostato con insistenza anche all'Inter nelle ultime settimane:

Sassuolo, Carnevali: “Muharemovic non andrà via di certo a gennaio, resta fino a fine stagione”- immagine 2
Getty Images

"Muharemovic non uscirà sicuramente a gennaio, lo avremo con noi almeno fino al termine di questa stagione. La nostra politica è molto semplice: puntiamo su ragazzi giovani che cerchiamo sempre di valorizzare. Continueremo a farlo, se poi potremo inserire altri ragazzi in questa sessione lo faremo".

Sassuolo, Carnevali: “Muharemovic non andrà via di certo a gennaio, resta fino a fine stagione”- immagine 3
Getty Images

"Raspadori? Con lui c'è un rapporto speciale, nella Roma può essere una pedina importante. Se ha la possibilità di venirci, che lo faccia perché la Roma è un grande club".

(Fonte: DAZN)

Leggi anche
Scaloni: “In pochi come Carboni, un bene che abbia lasciato il Genoa. Per il...
Capello: “L’ho detto e lo ripeto: Inter la più forte. La differenza si vede: un dato...

© RIPRODUZIONE RISERVATA