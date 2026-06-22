Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex stella del Milan ha parlato della conclusione della stagione e del futuro dei rossoneri

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex stella del Milan ha parlato della conclusione della stagione e del futuro dei rossoneri

Il Milan fuori dalla Champions è triste…

“Non me l’aspettavo. A un certo punto della stagione, consideravo scontato entrare in Champions, poi mi sono ritrovato 5° all’improvviso”.

A un grande trequartista bisogna dire che, in questi mesi, il Milan non è stata la squadra più divertente del mondo. Le piacevano le partite?

“Mah, la colpa per me è stata più dei giocatori che dell’allenatore. Mi spiace per Allegri che sia finita così: è bravo, non meritava tutto questo”.