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Savicevic: “Milan fuori dalla Champions? Non me l’aspettavo. Pagare per Krosche? Non è Ancelotti”
Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex stella del Milan ha parlato della conclusione della stagione e del futuro dei rossoneri
Il Milan fuori dalla Champions è triste…
“Non me l’aspettavo. A un certo punto della stagione, consideravo scontato entrare in Champions, poi mi sono ritrovato 5° all’improvviso”.
A un grande trequartista bisogna dire che, in questi mesi, il Milan non è stata la squadra più divertente del mondo. Le piacevano le partite?
“Mah, la colpa per me è stata più dei giocatori che dell’allenatore. Mi spiace per Allegri che sia finita così: è bravo, non meritava tutto questo”.
Prima bisogna capire se il Milan avrà un nuovo ds. Si è parlato di Krösche, per cui però potrebbe essere necessario pagare un indennizzo all’Eintracht.
“Pagare per Krösche? Andiamo… non è mica Ancelotti”.
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