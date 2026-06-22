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Gautieri: “Mondiali? Chi non ha migliorato il nostro sistema si prenda delle responsabilità”

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Intervistato da TMW, Carmine Gautieri ha fatto alcune considerazioni sul Mondiale in corso e sull'assenza dell'Italia
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Intervistato da TMW, Carmine Gautieri ha fatto alcune considerazioni sul Mondiale in corso e sull'assenza dell'Italia. Ecco le sue dichiarazioni:

Gautieri: “Mondiali? Chi non ha migliorato il nostro sistema si prenda delle responsabilità”- immagine 2
Getty Images

Calcio giocato, il Mondiale. Senza l'Italia, ancora.

—  

"Siamo ormai abituati. E questo fa capire che in dodici anni non siamo migliorati e non abbiamo migliorato il sistema. Dispiace che non ci sia l'Italia, ma chi ha creato questo sistema deve prendersi le responsabilità. Dobbiamo capire perché questo sistema non va, perché l'Italia non va al Mondiale. Un Mondiale che dice che Messi non tramonta mai. E Mbappé è straordinario".

Gautieri: “Mondiali? Chi non ha migliorato il nostro sistema si prenda delle responsabilità”- immagine 3
Getty Images

Su chi punta?

—  

"Sul Brasile e l'Argentina. Ma attenzione al Marocco".

(Fonte: TMW)

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