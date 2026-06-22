Calcio giocato, il Mondiale. Senza l'Italia, ancora.

"Siamo ormai abituati. E questo fa capire che in dodici anni non siamo migliorati e non abbiamo migliorato il sistema. Dispiace che non ci sia l'Italia, ma chi ha creato questo sistema deve prendersi le responsabilità. Dobbiamo capire perché questo sistema non va, perché l'Italia non va al Mondiale. Un Mondiale che dice che Messi non tramonta mai. E Mbappé è straordinario".