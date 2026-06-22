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fcinter1908 news interviste Gautieri: “Mondiali? Chi non ha migliorato il nostro sistema si prenda delle responsabilità”
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Gautieri: “Mondiali? Chi non ha migliorato il nostro sistema si prenda delle responsabilità”
Intervistato da TMW, Carmine Gautieri ha fatto alcune considerazioni sul Mondiale in corso e sull'assenza dell'Italia
Intervistato da TMW, Carmine Gautieri ha fatto alcune considerazioni sul Mondiale in corso e sull'assenza dell'Italia. Ecco le sue dichiarazioni:
Calcio giocato, il Mondiale. Senza l'Italia, ancora.—
"Siamo ormai abituati. E questo fa capire che in dodici anni non siamo migliorati e non abbiamo migliorato il sistema. Dispiace che non ci sia l'Italia, ma chi ha creato questo sistema deve prendersi le responsabilità. Dobbiamo capire perché questo sistema non va, perché l'Italia non va al Mondiale. Un Mondiale che dice che Messi non tramonta mai. E Mbappé è straordinario".
Su chi punta?—
"Sul Brasile e l'Argentina. Ma attenzione al Marocco".
(Fonte: TMW)
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