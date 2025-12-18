Intervistato dal Corriere di Bologna, l'ex attaccante rossoblù Beppe Savoldi ha fatto alcune considerazioni sulla Supercoppa Italiana, a cominciare dallo stato di forma dell'Inter di Cristian Chivu:
"E' la squadra forse più quadrata, mi piace come gioca, la sua fluidità quando riparte. Ecco, Chivu parla poco e bene, in questo lo preferisco a Conte e Allegri".
Il Bologna come arriva a questa coppa?—
"Al di là della stanchezza, anche le altre fanno le coppe, ora è tutta una questione mentale. A me piace la squadra di Italiano, un allenatore verace, il più sincero del lotto. Ha un gioco, delle idee, è offensivo, e sarebbe stato bello stare in area e attendere i palloni dalle fasce. In partita secca se la può giocare".
(Fonte: Corriere di Bologna)
