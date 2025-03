"Me ne occupo dal 2019 e non posso fare a meno di dire che, dopo una serie di giri, siamo tornati alla proposta fatta nel 2019, cioè costruire, Milan e Inter insieme, lo stadio più bello d'Europa a San Siro. Mi rammarico del fatto che abbiamo dovuto per anni cercare soluzioni di fronte a veti, proteste e ritardi tipici nel nostro paese ma finalmente siamo lì. Abbiamo presentato un'offerta per comprare stadio e aree intorno, la palla è in mano al Comune che deve rispondere al documento inviato la settimana scorsa ma sono ottimista perché Sala vuole lasciare una meravigliosa infrastruttura di cui Milano ha bisogno e che ci rende orgogliosi. Noi tutti amiamo il Meazza e non vogliamo farlo passare nel dimenticatoio, lasceremo un'importante vestigia come concordato con le Belle Arti e che rimarrà come ricordo di questo stadio in cui abbiamo compiuto grandi imprese. Il nuovo stadio sarà aperto a tutti, alle famiglie, finalmente agli handicappati che hanno problemi enormi ad accedere allo stadio attualmente, faremo finalmente quello che Milano merita"