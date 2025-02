La sicurezza negli stadi era già una priorità di Inter e Milan considerato il caso ultras: ma ora lo è diventato per tutto il sistema calcio italiano. Lo spiega oggi il Corriere della Sera: "Come rendere gli stadi luoghi sempre più sicuri e come espellere violenti e criminali deve diventare una priorità per tutto il sistema calcio e non soltanto di Inter Milan, le due società parti lese nell’inchiesta che vede imputati gli ex capi ultra delle curve arrestati il 30 settembre e sottoposti da parte della procura di Milano a un procedimento di prevenzione per verificare che avessero messo in atto le bonifiche necessarie.