"E' stato un percorso lungo che seguo da tanti anni e che finalmente è arrivato al successo, grazie all'amministrazione comunale, al sindaco, all'interlocuzione che abbiamo avuto noi con loro per tanti mesi, Inter e Milan insieme, e finalmente siamo arrivati in porto, era una cosa che attendevo da molti anni, sono veramente contento".

E' la soddisfazione del presidente del Milan, Paolo Scaroni, raccontata alle tv all'indomani del via libera della vendita di San Siro.

"Foster è un grandissimo architetto, in generale, e forse uno dei più grandi al mondo e si è cimentato anche negli stadi, insieme a Manica che viceversa è specializzato negli stadi. Abbiamo scelto il meglio che c'è per dare a Milano lo stadio più bello d'Europa, e forse del mondo. Per la progettazione architettonica ci vorrà qualche tempo prima di renderla pubblica, ma io sono fiducioso perchè meglio di Foster e Manica è difficile immaginarlo al mondo", spiega il presidente rossonero.

L'obiettivo è un impianto che mantenga l'attuale capienza: "72mila spettatori, quindi più o meno la capienza attuale di San Siro. Sarà uno stadio per tutti, a cui tutti potranno accedere facilmente, quindi un qualcosa di positivo in quell'area di Milano che sarà modernizzata per tutto il quartiere".