Schough: “Dal mio arrivo all’Inter penso di essere maturata molto, ecco dove”

Olivia Schough, calciatrice dell'Inter Women, è stata intervistata dal MatchDay Programme di Inter-Sassuolo. Queste le sue parole
Olivia Schough, calciatrice dell'Inter Women, è stata intervistata dal MatchDay Programme di Inter-Sassuolo. Queste le sue parole: "Mantenere la concentrazione e preparare il fisico con un po’ di stretching la mattina è fondamentale quando devo giocare, poi una volta che entro in campo la tensione si trasforma in energia: la cosa che mi carica è vincere un duello, se vinco il primo duello in campo allora mi sento pronta.

Oltre all’ambizione di fare sempre meglio e centrare gli obiettivi per me è fondamentale lo spirito di squadra. Sono una giocatrice davvero fedele al gruppo, mi metto a disposizione al 100% e lavoro sempre molto duramente. Che qualità “ruberei” a una mia compagna? La tecnica di Elisa Polli, è spettacolare!

Dal mio arrivo all’Inter penso di essere maturata molto sia a livello personale che sul piano del gioco, soprattutto nella visione e nella fase difensiva. Le caratteristiche che mi contraddistinguono invece sono la visione di gioco, la generosità e l’ambizione".

