Intervistato dal MatchDay Programme di Inter-Sassuolo , l'esterno della squadra Under 23 Matteo Cocchi ha parlato così delle sue caratteristiche e non solo: "Sono un giocatore propositivo, mi piace ricevere palla e seguire il gioco aiutando la squadra anche in fase offensiva. Credo che uno dei miei punti di forza siano proprio gli assist per i miei compagni.

Non ho mai avuto un vero e proprio idolo ma ci sono dei giocatori che mi hanno ispirato e uno di questi è sicuramente Dimarco. La passione per il calcio l’ho coltivata insieme a mio padre e ai miei nonni che ogni giorno mi spronavano e aiutavano ad andare avanti: il campo da calcio per me è sempre stato decisamente il posto più bello del mondo. Fin da piccolo ho sempre guardato tantissime partite, poi ho iniziato ad allenarmi con il sogno di diventare un calciatore un giorno.