Tra gli ospiti del Social Football Summit che si tiene tra oggi e domani all'Allianz Stadium di Torino il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha parlato anche del derby.
Tare: “Scudetto? Siamo sulla buona strada. Derby? Non decisivo, ma per il dominio…”
«Abbiamo deciso di prendere giocatori anziani come Modric ma è il più giovane di tutti in campo. Per questo dico che l'età è irrivelante, conta come ti comporti e come ti alleni. Al Milan non hai tanto tempo per creare dei progetti, ma contano i trofei più delle vittorie delle partite e quindi servono giocatori con questo tipo di mentalità che è fondamentale. Sarei bugiardo a dire che non mi interessa vincere Champions o scudetto. Ma per vincere lo scudetto serve pazienza. Il nostro è un progetto radicale, ha mille sfumature e noi abbiamo mandato via 23 giocatori e serve più pazienza nei primi mesi fino a che la squadra si consolida. Si spera anche che non ci siano tanti infortuni che hanno inciso in passato sul risultato sportivo. Siamo su una buona strada e voglio vincere qualche trofeo con questo club».
«Mi aspettavo di essere dove siamo, sono arrivati giocatori come Rabiot e Nkunku che hanno dato qualcosa di più alla mentalità. Dobbiamo essere umili quando si vince e quando si perde si deve pensare di poter tornare ai livelli che siamo stati», ha aggiunto il dirigente rossonero.
Il derby—
«Conosco molto bene il derby di Roma e ne ho fatti tanti ma sono curioso di vedere com'è quello di Milano. Da un tifoso del Milan come ero da piccolo è qualcosa di speciale. Spero sia uno spettacolo per i tifosi. Ma queste sono partite che più che giocarle si vincono. Spero che sarà così per il Milan. Sarà importante ma non fondamentale, il percorso è lungo e ci sono ancora tante gare da giocare. Sarà importante per il dominio in città. Ma soprattutto per dare più credibilità al nostro progetto», ha concluso.
