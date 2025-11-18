Il direttore sportivo del club rossonero ha parlato anche della stracittadina di domenica durante un suo intervento al Social Football Summit di Torino

Eva A. Provenzano Caporedattore 18 novembre 2025 (modifica il 18 novembre 2025 | 16:32)

Tra gli ospiti del Social Football Summit che si tiene tra oggi e domani all'Allianz Stadium di Torino il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha parlato anche del derby.

«Abbiamo deciso di prendere giocatori anziani come Modric ma è il più giovane di tutti in campo. Per questo dico che l'età è irrivelante, conta come ti comporti e come ti alleni. Al Milan non hai tanto tempo per creare dei progetti, ma contano i trofei più delle vittorie delle partite e quindi servono giocatori con questo tipo di mentalità che è fondamentale. Sarei bugiardo a dire che non mi interessa vincere Champions o scudetto. Ma per vincere lo scudetto serve pazienza. Il nostro è un progetto radicale, ha mille sfumature e noi abbiamo mandato via 23 giocatori e serve più pazienza nei primi mesi fino a che la squadra si consolida. Si spera anche che non ci siano tanti infortuni che hanno inciso in passato sul risultato sportivo. Siamo su una buona strada e voglio vincere qualche trofeo con questo club».

«Mi aspettavo di essere dove siamo, sono arrivati giocatori come Rabiot e Nkunku che hanno dato qualcosa di più alla mentalità. Dobbiamo essere umili quando si vince e quando si perde si deve pensare di poter tornare ai livelli che siamo stati», ha aggiunto il dirigente rossonero.

Il derby — «Conosco molto bene il derby di Roma e ne ho fatti tanti ma sono curioso di vedere com'è quello di Milano. Da un tifoso del Milan come ero da piccolo è qualcosa di speciale. Spero sia uno spettacolo per i tifosi. Ma queste sono partite che più che giocarle si vincono. Spero che sarà così per il Milan. Sarà importante ma non fondamentale, il percorso è lungo e ci sono ancora tante gare da giocare. Sarà importante per il dominio in città. Ma soprattutto per dare più credibilità al nostro progetto», ha concluso.

(Fonte: SM)