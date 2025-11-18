Per Alessandro Bastoni, che campeggia sulla copertina di Rivista Undici che lo ha intervistato, la definizione di difensore che difende e basta non è né calzante, né appropriata. È cambiato il modo di interpretare il calcio e di costruirlo dal basso ed è cambiato il suo ruolo, che prevede una sensibilità nuova. Quella di muoversi e di inserirsi quasi come un centrocampista. Dipende chiaramente dalle caratteristiche del giocatore e Bastoni risponde in pieno a questo identikit. «È chiaro che nell'immaginario collettivo il difensore difende e basta. Non è il mio caso, a me piace fare molto altro. È una cosa che mi viene molto naturale. Guardavo quello che faceva Tolói, che è stato uno dei primi difensori a giocare in questo modo. E all'Atalanta, dove ho fatto il settore giovanile, si lavora molto sulla tecnica», ha esordito il difensore nerazzurro ai microfoni della rivista.