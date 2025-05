Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alessandro Siani commenta con ironia e leggerezza l'ultima giornata di campionato che deciderà chi vincerà lo scudetto tra il suo Napoli e l'Inter. "Avevo un amico alle Medie, che, durante le gare del Napoli se ne stava fermo, non si muoveva dalla posizione assunta al primo gol. Rimaneva immobile per tutto il resto della partita, fino a quando non segnavamo di nuovo. La sua scoliosi è valsa due scudetti".

Domenica sera era a Parma, ora le tocca essere venerdì al Maradona. Il biglietto ce l’ha?

«A Parma...? Io veramente mi sono sentito sulle montagne russe. Ad un certo punto non si è capito più nulla. Il cuore andava a velocità doppia. L’Inter ha segnato, la Lazio ha pareggiato, l’Inter ha segnato di nuovo, la Lazio ha pareggiato, no ci sta il Var, no qua ci sta il rigore, no hanno tolto il rigore. Quando è finita, il Pronto Soccorso era sold out!!! Per venerdì, con il biglietto, serve la prenotazione al Cardarelli».