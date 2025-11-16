FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Sella: “Scudetto? Vedo in lotta Napoli, Inter e Roma. Milan e Juventus…”

news

Sella: “Scudetto? Vedo in lotta Napoli, Inter e Roma. Milan e Juventus…”

Sella: “Scudetto? Vedo in lotta Napoli, Inter e Roma. Milan e Juventus…” - immagine 1
L'ex attaccante della Fiorentina ha indicato ai microfoni di tuttomercatoweb.com le sue favorite nella corsa al titolo
Fabio Alampi Redattore 

Ezio Sella, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Non mi spiego la crisi della Fiorentina, è inspiegabile. Se guardiamo la rosa che ha, vederla in quella posizione è una sorpresa. Spero che con il cambio in panchina possano ritrovare quella solidità che è venuta a mancare. Secondo me i giocatori ci sono, con questa scossa spero che Vanoli possa dare le motivazioni e l'assetto giusti per risollevarsi".

Sella: “Scudetto? Vedo in lotta Napoli, Inter e Roma. Milan e Juventus…”- immagine 2
Getty Images

Per la lotta Scudetto chi vede in lotta fino alla fine?

"Vedo in lotta Napoli, Inter e Roma. Ti dirò: anche la Juve, con l'arrivo di Spalletti, può puntare ad obiettivi importanti".

Il Milan si deve accontentare di un piazzamento Champions?

"Il Milan non lo so: non mi dà l'impressione di poter avere la continuità giusta per vincere il campionato. Sicuramente fra le prime 4 ci può arrivare, per lo Scudetto non lo so".

Leggi anche
Marcos Llorente: “Inter, grande squadra: gruppo consolidato e stile riconoscibile. Nel...
Bonny: “Thuram mi ha aiutato già a Parma. Ecco in cosa devo migliorare....

© RIPRODUZIONE RISERVATA