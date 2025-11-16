Ezio Sella, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Non mi spiego la crisi della Fiorentina, è inspiegabile. Se guardiamo la rosa che ha, vederla in quella posizione è una sorpresa. Spero che con il cambio in panchina possano ritrovare quella solidità che è venuta a mancare. Secondo me i giocatori ci sono, con questa scossa spero che Vanoli possa dare le motivazioni e l'assetto giusti per risollevarsi".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Sella: “Scudetto? Vedo in lotta Napoli, Inter e Roma. Milan e Juventus…”
news
Sella: “Scudetto? Vedo in lotta Napoli, Inter e Roma. Milan e Juventus…”
L'ex attaccante della Fiorentina ha indicato ai microfoni di tuttomercatoweb.com le sue favorite nella corsa al titolo
Per la lotta Scudetto chi vede in lotta fino alla fine?
"Vedo in lotta Napoli, Inter e Roma. Ti dirò: anche la Juve, con l'arrivo di Spalletti, può puntare ad obiettivi importanti".
Il Milan si deve accontentare di un piazzamento Champions?
"Il Milan non lo so: non mi dà l'impressione di poter avere la continuità giusta per vincere il campionato. Sicuramente fra le prime 4 ci può arrivare, per lo Scudetto non lo so".
© RIPRODUZIONE RISERVATA