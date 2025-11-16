Ezio Sella, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Non mi spiego la crisi della Fiorentina, è inspiegabile. Se guardiamo la rosa che ha, vederla in quella posizione è una sorpresa. Spero che con il cambio in panchina possano ritrovare quella solidità che è venuta a mancare. Secondo me i giocatori ci sono, con questa scossa spero che Vanoli possa dare le motivazioni e l'assetto giusti per risollevarsi".